नाशिक : जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात अशासकीय लिपिक नि टंकलेखक पद भरले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र माजी सैनिकांनी २८ डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर ओंकार कापले यांनी केले आहे. (Non Government Clerk and Typist Recruitment in Zilla Sainik Welfare Office Nashik News)

अशासकीय लिपिक नि टंकलेखक पदासाठी सशस्त्र दलात किमान पंधरा वर्षे सेवा झालेली असावी. मराठी टंकलेखनाचा वेग दर मिनिटास ३० शब्द असल्याचे वाणिज्य प्रमाणपत्र असावे. तसेच महाराष्ट्र शासनाची एमएस सीआयटी प्रमाणपत्र परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. इच्छुक माजी सैनिकांनी अर्जासोबत माजी सैनिक ओळखपत्र, मराठी टंकलेखन प्रमाणपत्र, संगणकाचे एमएस-सीआयटी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहेत. परिपूर्ण अर्ज २८ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात सादर करावे, असे त्‍यांनी कळविले आहे.

