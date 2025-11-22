North Maharashtra Kesari : कुस्तीप्रेमींसाठी पर्वणी! पाथर्डी येथे 'राजे छत्रपती उत्तर महाराष्ट्र केसरी' कुस्ती स्पर्धेची जय्यत तयारी

इंदिरानगर: पाथर्डी येथे २२ आणि २३ नोव्हेंबरला उत्तर महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेअंतर्गत राजे छत्रपती उत्तर महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेची तयारी पूर्ण झाली असून, दुपारी चारला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे. रविवारी सायंकाळी सातला क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे आणि कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बक्षीस समारंभ होणार असल्याची माहिती स्पर्धेचे स्वागताध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक सुदाम डेमसे यांनी दिली आहे. .सोमनाथ बोराडे अध्यक्ष असलेल्या स्पर्धेसाठी शनिवारी सकाळी साडेनऊपासून येथील मनपा शाळेत वजन आणि वयाची तपासणी केली जाणार आहे. वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला, आधारकार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. स्पर्धेसाठी ४० फूट लांब आणि ४० फूट रुंद असा मॅटचा आखाडा तयार करण्यात आला असून, एकाच वेळी दोन कुस्त्या घेण्यात येणार आहेत. .प्रेक्षकांसाठी व्यवस्था केली जात आहे. १५ पंचांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यात मधुकर वाघ, विशाल बलकवडे, चेतक बलकवडे, विवेक मायकल, ज्ञानेश्वर शिंदे, दीपक जुन्नरे, रोहन लोणारी, अरुण चव्हाण, गणपत चुंबळे, योगेश पवार, लक्ष्मीकांत पाटील, बाळू बिन्नर, महेंद्र शेळके, रतन सांगळे, श्याम गायकर आणि दिलीप सोनवणे यांचा समावेश आहे. .Nashik Election :व्यक्ती की पक्ष? मागील अपयशानंतर पंचवटी 5 मध्ये भाजपची हवा; इच्छुकांमुळे बंडखोरीची शक्यता.उत्तर महाराष्ट्र केसरी खुला गट साठी ५१ हजार रुपये आणि गदा तर द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी २५ हजार आणि ११ हजाराचे बक्षीस आहे. तर महिलांच्या वरिष्ठ गटात २१ हजार आणि १० हजार रुपयांचे रोख बक्षीस प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकासाठी ठेवण्यात आले आहे. उत्तर महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष उत्तम दळवी, सचिव अॅड. गोरखनाथ बलकवडे, प्रा. मधुकर वाघ, नामदेव गवळी, गंगाधर गवळी, झुंबर डेमसे, रामदास जाचक, वामन जाचक, कारभारी जाचक, अशोक कोंबडे, कोंडाजी कोंबडे, सुनील शिंदे आदी संयोजन करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.