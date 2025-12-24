Nashik Municipal Election : नाशिकसह चार महापालिकांत रणधुमाळी; २४ तासांत २३०० हून अधिक अर्जांची विक्री

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, मालेगाव, धुळे आणि जळगाव या चार महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मंगळवारपासून उमेदवारी अर्ज विक्री व अर्ज दाखल प्रक्रियेला सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी चारही शहरांत अर्जविक्रीचा मोठा उत्साह दिसून आला असून, एकूण २ हजार ३९८ हून अधिक अर्जांची विक्री झाल्याने निवडणूक रणधुमाळी तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत..नाशिक महापालिकेत पहिल्याच दिवशी १ हजार ७६३ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली. शहरातील दहा निवडणूक कार्यालयांवर इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी झाल्याने अनेक ठिकाणी मतदानाच्या दिवशीसारख्या रांगा लागल्याचे चित्र होते. सिडको विभागात सर्वाधिक ५४४ अर्जांची विक्री झाली. .पंचवटी विभागातील प्रभाग तीनमधून पूनम मोगरे यांनी पहिल्याच दिवशी एकमेव अर्ज दाखल केला. या निवडणुकीसाठी भाजपकडे सर्वाधिक १ हजार ६७ इच्छुक असून, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व काँग्रेससह इतर पक्ष व अपक्ष मिळून मोठ्या संख्येने इच्छुक रिंगणात उतरले आहेत..मालेगाव महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळीही पहिल्याच दिवशी सुरू झाली. अर्ज दाखल झाला नसला तरी १९६ इच्छुकांनी ३६१ अर्जांची खरेदी केली. अर्ज घेणाऱ्यांमध्ये विविध पक्षांचे प्रमुख नेते व माजी नगरसेवकांचा समावेश असल्याने आगामी दिवसांत चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे..धुळे महापालिकेसाठी पहिल्याच दिवशी २९७ अर्जांची विक्री झाली. अर्ज दाखल न झालेला असला तरी विक्रीचा वेग पाहता पुढील काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल होतील, अशी शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..Bribery Case Kolhapur : गुंठाबर जमीन नावावर करण्यासाठी शेतकऱ्याकडून २७ हजारांची लाच, मंडल अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडलं; घराची झडती घेतली अन्.जळगाव महापालिकेत पहिल्याच दिवशी तब्बल ७७७ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली. महापालिका इमारतीत उमेदवार व कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी उसळली होती. अर्ज घेण्यासाठी रांगा मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचल्याने पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी इच्छुकांची विविध विभागांत धावपळ सुरू असल्याचेही चित्र दिसून आले. चारही महापालिकांत पहिल्याच दिवशी झालेली मोठ्या प्रमाणातील अर्जविक्री पाहता, उत्तर महाराष्ट्रातील या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.