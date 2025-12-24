नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकसह चार महापालिकांत रणधुमाळी; २४ तासांत २३०० हून अधिक अर्जांची विक्री

Nomination Process Begins for North Maharashtra Municipal Elections : उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, मालेगाव, धुळे आणि जळगाव महापालिकांमध्ये उमेदवारी अर्ज विक्रीच्या पहिल्याच दिवशी निवडणूक कार्यालयांबाहेर उमेदवार व कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी उसळली.
नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, मालेगाव, धुळे आणि जळगाव या चार महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मंगळवारपासून उमेदवारी अर्ज विक्री व अर्ज दाखल प्रक्रियेला सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी चारही शहरांत अर्जविक्रीचा मोठा उत्साह दिसून आला असून, एकूण २ हजार ३९८ हून अधिक अर्जांची विक्री झाल्याने निवडणूक रणधुमाळी तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

