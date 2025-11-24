नाशिक

Chetan Repale : राजे छत्रपती कुस्ती स्पर्धेची भव्य सांगता: अहिल्यानगरचा चेतन रेपाळे ठरला 'उत्तर महाराष्ट्र केसरी'!

Overview of North Maharashtra Wrestling Championship : उत्तर महाराष्ट्र कुस्ती स्पर्धेत अहिल्यानगर येथील चेतन रेपाळे उत्तर महाराष्ट्र केसरी ठरला. त्याला रोख ५१ हजार रुपये आणि अंबादास कालेकर यांच्यातर्फे चांदीची गदा देऊन ग्रामस्थांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
Chetan Repale

Chetan Repale

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदिरानगर: पाथर्डी येथे झालेल्या उत्तर महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद अंतर्गत राजे छत्रपती उत्तर महाराष्ट्र कुस्ती स्पर्धेत अहिल्यानगर येथील चेतन रेपाळे उत्तर महाराष्ट्र केसरी ठरला. त्याला रोख ५१ हजार रुपये आणि अंबादास कालेकर यांच्यातर्फे चांदीची गदा देऊन ग्रामस्थांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. तर धुळे येथील ऋतिक राजपूत उपविजेता ठरला. अहिल्यानगर संघाने धुळ्याच्या ऋतिकचा ५-० असा पराभव केला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
wrestling
gram sabha
north maharashtra
Traditional

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com