Chetan Repale : राजे छत्रपती कुस्ती स्पर्धेची भव्य सांगता: अहिल्यानगरचा चेतन रेपाळे ठरला 'उत्तर महाराष्ट्र केसरी'!

इंदिरानगर: पाथर्डी येथे झालेल्या उत्तर महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद अंतर्गत राजे छत्रपती उत्तर महाराष्ट्र कुस्ती स्पर्धेत अहिल्यानगर येथील चेतन रेपाळे उत्तर महाराष्ट्र केसरी ठरला. त्याला रोख ५१ हजार रुपये आणि अंबादास कालेकर यांच्यातर्फे चांदीची गदा देऊन ग्रामस्थांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. तर धुळे येथील ऋतिक राजपूत उपविजेता ठरला. अहिल्यानगर संघाने धुळ्याच्या ऋतिकचा ५-० असा पराभव केला..भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार, स्वागताध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक सुदाम डेमसे, सुदाम कोंबडे, भगवान दोंदे, संजय नवले, पुष्पा आव्हाड, उत्तर महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष उत्तम दळवी, सोमनाथ बोराडे, प्रा. मधुकर वाघ, नामदेव गवळी आदी उपस्थित होते. स्पर्धेला कुस्तीप्रेमी पाथर्डी ग्रामस्थांनी स्वयंस्फूर्तीने सुमारे चार लाख ६७ हजार रुपयांची देणगी देणाऱ्या ग्रामस्थांच्या हस्ते बक्षिसे देण्यात आली..येथील पहिलवान दिवंगत चंदर कोंबडे यांच्या स्मृतीनिमित्त त्यांचे पुत्र किरण कोंबडे यांनी 'महिला केसरी' ठरलेल्या अहिल्यानगरच्या आंतरराष्ट्रीय पहिलवान धनश्री फंड यांना अडीच किलो वजनाची चांदीची गदा दिल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. पाथर्डीचे पहिलवान पैलवान शोक कोंबडे यांचा चांदीची गदा देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला. पंच म्हणून श्याम गायकर, बाळू बिन्नर, मायकल विवेक, गणपत चुंभळे, महादेव मेतकर आदींनी काम बघितले. या वेळी त्र्यंबक कोंबडे, बाळकृष्ण शिरसाठ, मदन डेमसे, वाळू नवले, गंगाधर गवळी, सुनील कोथमिरे, तानाजी गवळी, खंडेराव धोंगडे आदी उपस्थित होते..Dhairyasheel Mohite Patil: विकासाचे व्हिजन ठेवून उमेदवार निवडणूक रिंगणात: धैर्यशील मोहिते पाटील; अकलूजमध्ये फोडला प्रचाराचा नारळ...७० किलो : शुभम लांडगे (अहिल्यानगर), वरुण फुलपगारे (धुळे)७५ किलो : वैभव तुपे (नाशिक), भाऊसाहेब सदगीर (अकोले).स्पर्धेतील विजेतेवजन गटानुसार.(अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय)३० किलो : विघ्नेश भगत, करण भगत (दोन्ही इगतपुरी, नाशिक), ३५ किलो : सत्यम चौधरी (अहिल्यानगर), रुद्र बटाळे (दिंडोरी), ४० किलो : गणेश झनकर (इगतपुरी), ओंकार बिन्नर (सिन्नर), ४५ किलो : विष्णू जाधव, गोरख सातपुते (दोन्ही चांदवड, नाशिक), ५० किलो : बजरंग शिरसाठ, जयेश सदगीर (दोन्ही अहिल्यानगर), ५५ किलो : जयेश बोराडे (अकोले), श्रावण गायकवाड (नाशिक), ६० किलो : दादासाहेब आचपळे (नाशिक), प्रशांत तनपुरे (अहिल्यानगर), ६५ किलो : पवन डोनेर (अहिल्यानगर), सनित म्हसदे (नाशिक).