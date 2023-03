Nashik News : 400 अनधिकृत मिळकतधारकांना नोटीस; 15 दिवसात खुलासा करण्याच्या सूचना

By

नाशिक : उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या अनधिकृत मिळकत सर्वेक्षणानुसार सिडको विभागात चारशे मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याने मिळकत अनधिकृत ठरविल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. पंधरा दिवसात खुलासा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानंतर अनधिकृत भाग तोडण्याबरोबरच खर्च वसुल केला जाणार आहे. (Notice to 400 unauthorized income holders Notice to disclose within 15 days Nashik NMC News)

राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी वगळता महापालिकेच्या उत्पन्नाचे सर्व प्रकारचे स्रोत कमजोर झाले आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात घेतलेल्या आढाव्यात तब्बल साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट उत्पन्नात दिसून आली.

त्यामुळे मालमत्ता करवसुलीचा आढावा घेतल्यानंतर थकबाकीदारांची संख्या मोठी असल्याचे आढळल्याने थकबाकीदारांना नोटीस पाठविण्यात आल्या.

त्याव्यतिरिक्त शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत मिळकती तसेच नळजोडणी असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानुसार शहरातील कर विभागाकडे नोंद नसलेल्या अनधिकृत बांधकामे, वाढीव बांधकाम, जागेतील वापराचा बदल, बाल्कनी व सामासिक अंतरातील अतिक्रमण, परवानगी न घेता घेतलेल्या नळजोडण्या शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यात अशा बाबी शोधण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी २६ ते २९ जानेवारी या कालावधीमध्ये ३१ पथकांच्या माध्यमातून शोधमोहिम राबविण्यात आली. त्यासंदर्भातील अहवाल नगररचना विभागाकडे सादर करण्यात आला.

नगररचना विभागाच्या अधिनस्त तीन उपअभियंते आहे. त्यांच्यामार्फत नोटीस पाठविल्या जात आहे. सिडको विभागात चारशेहून अधिक नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून, मिळकतींचा अनधिकृतपणे वापर करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

गाळे सील होणार

सिडको विभागातील अहवालानुसार संबंधित मिळकतधारकांना नोटीस पाठविण्यास सुरवात झाली आहे. आतापर्यंत चारशे मिळकतधारकांना नोटीस पाठविण्यात आल्या असून, पंधरा दिवसात खुलासा करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. अपेक्षित खुलासा न झाल्यास मिळकतीचा अनधिकृत भाग हटविण्याबरोबरचं अनधिकृत व्यवसाय होत असलेले गाळे सील केले जाणार आहे.

"प्राप्त अहवालानुसार मिळकतीच्या वापरात बदल, वाढीव बांधकामे आदींना नोटिसा पाठविल्या जात आहे. सिडको विभागात चारशेहून अधिक नोटीस पाठविण्यात आल्या असून, पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे." - उद्धव गांगुर्डे, उपअभियंता, नगररचना विभाग.