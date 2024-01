Nashik News : इगतपुरीतील 40 व्हीला, रिसॉर्ट, हॉटेलला नोटिसा! कर चुकवीत असल्याने नगरपरिषदेची कारवाई

वैतरणानगर : इगतपुरी नगरपरिषद हद्दीतील विविध हॉटेल्स, रिसॉर्ट, निवासी व बिगर निवासी मालमत्तांची चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासक रवींद्र ठाकरे यांनी दिले आहेत.

त्यावरून ४० व्हीला, रिसॉर्ट व हॉटेलला वाणिज्य व अतिक्रमणसंबंधात नोटिशा बजावल्या आहेत. लाखो रुपयांची कर चोरी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

अतिरिक्त बांधकाम स्वतःहून ३० दिवसांच्या आत निष्कासित करावे व याबाबत खुलासा करावा. सर्व मालमत्तेच्या मालकीहक्कांचे कागदपत्र, बांधकाम परवानगी, मंजूर बांधकाम, नकाशा, भोगवटा प्रमाणपत्र, सात बारा उतारा, नगरपरिषद कर उतारा, मंजूर अंतिम रेखांकन आदेश व नकाशा मोजणी प्रत सात दिवसांत सादर करण्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. (Notices to 40 villas resorts hotels in Igatpuri Municipal council action for non payment of taxes Nashik News)