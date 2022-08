Nashik : आता सुट्टीच्या दिवशी ‘HOD'; अधिकारी कामकाजात बदल

By

नाशिक : गेल्या अनेक वर्षांपासून आठवड्याच्या सुरवातीला म्हणजे सोमवारी विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन आढावा घेण्याच्या परंपरेला नवनियुक्त आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी फाटा देत सुटीच्या दिवशी म्हणजे पहिल्या, तिसऱ्या व पाचव्या शनिवारी विभाग प्रमुखांची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Now HOD on holiday Change in nmc Officer Duties Nashik latest marathi news)

नवनियुक्त आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी महापालिकेच्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करताना महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

दर सोमवारी होणारी विभाग प्रमुखांची बैठक दर महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या व पाच आठवड्यांचा महिना असल्यास तिसऱ्या शनिवारी बैठक घेतली जाणार आहे. हा निर्णय घेण्यामागे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांना अधिक वेळ देऊन कामकाजात सुटसुटीतपणा आणणे, हा उद्देश असल्याचे आयुक्त पुलकुंडवार यांनी सांगितले.

यापूर्वी दर सोमवारी मीटिंग होत होती. त्या वेळी अर्धा दिवस अधिकाऱ्यांचा मीटिंगमध्ये जात होता. माजी आयुक्त रमेश पवार यांनी एकाच वेळी अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्या ऐवजी विभागनिहाय बैठक घेतल्याने यातून अधिकाऱ्यांना नागरिकांसाठी अधिक वेळ देता येत होता. आता त्यात पुन्हा नव्याने व सोईस्कर बदल झाला असून, आता कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत अधिकाऱ्यांची बैठक होणार नाही. सुटीच्या दिवशी बैठक होणार आहे.

अधिकारी वर्ग समाधानी

आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी सुट्टीच्या दिवशी साप्ताहिक बैठक घेण्याचा निर्णय घेतल्याने अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. सुट्टीच्या दिवशी दोन ते अडीच तास देणे अवघड नाही. उलट ताण-तणाव विरहित बैठक होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. तर साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी गावी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र थोडी खुशी, थोडा गम असल्याचे दिसून आले.

