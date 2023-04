Gold Purchase : सोनं खरेदी करायचंय? मग ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी आहे

नाशिक रोड : केंद्र सरकारने सोने खरेदीच्या नियमांत १ एप्रिलपासून बदल केला असून, यापुढे ४९ हजार ९९९ रुपयांचेच सोने रोखीने खरेदी करता येईल. ५० हजार किंवा त्याहून अधिक किमतीचे सोने खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना ओळखपत्र (केवायसी) अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सध्या सुवर्णकार पेढ्यांमध्ये याबाबत ग्राहकांत जनजागृती केली जात आहे. (Now identity card will required to buy gold above 50 thousand Nashik News)

यापूर्वीच्या नियमांनुसार दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे सोने खरेदी करताना आधारकार्ड व पॅनकार्ड अनिवार्य होते. या नियमांत बदल करून आता १ एप्रिलपासून ही मर्यादा ५० हजारांपर्यंत खाली आणली आहे.

त्यामुळे ग्राहकांना सजग करण्याचे काम सध्या सोने पेढ्यांमधे केले जात आहे. दरम्यान, सोन्याच्या काळाबाजारीला यामुळे आळा बसणार असून, यापुढे प्रत्येक कुटुंबात खरेदी केलेल्या सोन्याचा तपशील सरकारकडे असणार आहे.

शिवाय सराफांनी ग्राहकांकडून मोड खरेदी करताना त्या ग्राहकाचे आधार व पॅनकार्डबरोबरच १० हजार रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम धनादेशाने द्यावी, अशा सक्त सूचना भारत सरकारने जारी केल्या आहेत.

"सरकारच्या कायद्याचा व नियमांचा आम्ही सन्मान, आदर करतो. दोन लाखापर्यंत मर्यादा होती ती ठीक होती. या संदर्भात पुनर्विचार व्हायला हवा. पन्नास हजारांची मर्यादा किमान एक लाखांपर्यंत यायला हवी. या संदर्भात आमची ग्राहकांमध्ये जनजागृती सुरू आहे."

-राहुल महाले, अध्यक्ष, नाशिक रोड सराफ असोसिएशन. चष्मा व गुलाबी सदरा

"या नियमामुळे व्यवहारात चोखपणा येऊन शासनाकडे सोने खरेदी करणाऱ्यांची माहिती राहील. शिवाय सोन्याची काळाबाजारी होणार नाही. मात्र, किमान एक लाखपर्यंत तरी रोख मर्यादा करायला हवी होती. ५० हजारपर्यंत गुंतवणूक रोख स्वरूपात केल्यामुळे सामान्य माणसाची गुंतवणूक अधिक सुरक्षित होईल." -कपिलदेव शर्मा, नागरिक