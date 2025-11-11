नाशिक

Nashik NPS Event : निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा: नाशिकमध्ये 'राष्ट्रीय पेन्शन योजना' मार्गदर्शन कार्यक्रम गुरुवारी

NPS awareness session to guide citizens on retirement planning : नाशिकमधील गुरुदक्षिणा संकुलात १३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना’ मार्गदर्शन कार्यक्रमात खुशबू शुक्ला, पुरुषोत्तम बेडेकर आणि सौरभ चतुर्वेदी मार्गदर्शन करणार आहेत; निवृत्तीपूर्व आर्थिक नियोजनावर नागरिकांना सखोल माहिती मिळणार आहे.
नाशिक: सरकारी कामातून असो की घरगृहस्थीतून; निवृत्ती ही प्रत्येकाच्या आयुष्यात येते. या काळात नोकरी किंवा नियमित उत्पन्न नसल्यामुळे आर्थिक सुरक्षिततेची गरज सर्वाधिक भासते. त्यामुळे निवृत्तीपूर्व नियोजन आणि बचत, ही काळाची गरज बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना निवृत्ती नियोजनाचे (रिटायरमेंट प्‍लॅन) महत्त्व समजून देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’ विषयी (एनपीएस) सविस्तर माहितीपर मार्गदर्शन कार्यक्रम गुरुवारी (ता. १३) दुपारी साडेचारपासून कॉलेज रोडवरील गुरुदक्षिणा संकुलातील पलाश सभागृहात आयोजित केला आहे.

