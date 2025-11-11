Nashik NPS Event : निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा: नाशिकमध्ये 'राष्ट्रीय पेन्शन योजना' मार्गदर्शन कार्यक्रम गुरुवारी

नाशिक: सरकारी कामातून असो की घरगृहस्थीतून; निवृत्ती ही प्रत्येकाच्या आयुष्यात येते. या काळात नोकरी किंवा नियमित उत्पन्न नसल्यामुळे आर्थिक सुरक्षिततेची गरज सर्वाधिक भासते. त्यामुळे निवृत्तीपूर्व नियोजन आणि बचत, ही काळाची गरज बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना निवृत्ती नियोजनाचे (रिटायरमेंट प्लॅन) महत्त्व समजून देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’ विषयी (एनपीएस) सविस्तर माहितीपर मार्गदर्शन कार्यक्रम गुरुवारी (ता. १३) दुपारी साडेचारपासून कॉलेज रोडवरील गुरुदक्षिणा संकुलातील पलाश सभागृहात आयोजित केला आहे. .राष्ट्रीय पेन्शन योजना स्वैच्छिक असून, ती सरकारी, तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक मदत मिळावी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता साध्य व्हावी, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेद्वारे गुंतवणूकदारांना ‘इक्विटी एक्स्पोजर’ मिळत असल्यामुळे दीर्घकालीन परताव्याची चांगली संधी उपलब्ध होते. .एनपीएस ही शिस्तबद्ध, कर-कार्यक्षम आणि सुरक्षित पद्धतीने निवृत्तीसाठीचा निधी उभारणीची एक प्रभावी योजना आहे. अलीकडेच एनपीएस अधिक लवचिक करत त्यात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. याचे सखोल मार्गदर्शन या कार्यक्रमातून मिळणार आहे. आपली निवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्यासाठी या मार्गदर्शन सत्राला उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..कार्यक्रमात कोण सहभागी होऊ शकतो?निवृत्तीचे नियोजन करू इच्छिणारे कर्मचारीकंपनी एचआर, अॅडमिन अधिकारी : आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निश्चित भविष्यासाठीलघुउद्योजक (एसएमई) : कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठीआर्थिक सल्लागार / सीए : गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन आणि शंका निरसनासाठीविविध क्षेत्रात व्यवसाय करत असलेले छोटे व मध्यम स्वरुपातील व्यापारीवर्ग.असा होईल कार्यक्रमतारीख : १३ नोव्हेंबर २०२५, वेळ : दुपारी साडेचारस्थळ : पलाश हॉल, गुरुदक्षिणा सभागृह, कॉलेज रोड, नाशिक- ४२२००५नावनोंदणीसाठी संपर्क : ९६६५१ ६५६८५सर्वांसाठी मोफत प्रवेश, कार्यक्रमानंतर चहापान.MCA Election: अजिंक्य नाईक यांची मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड; उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खजिनदार पदासाठी चुरस.यांचे असेल मार्गदर्शनखुशबू शुक्ला (एजीएम, पीएफआरडीए)पुरुषोत्तम बेडेकर (आर्थिक नियोजनकार आणि बँकिंगतज्ज्ञ)सौरभ चतुर्वेदी (एचडीएफसी पीएफएम).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.