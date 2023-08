Nashik Dengue Disease : शहरात डेंग्यू संशयितांचा आकडा 700 च्या वर

By

Nashik Dengue Disease : शहरातील डेंग्यूच्या संशयित रुग्णांची संख्या ऑगस्टमध्ये ७०३ वर पोचली आहे. यात नव्वद रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून एकुण बाधितांचा आकडा २३४ पर्यंत पोचला आहे. स्वच्छ पाण्यात होणाया डेंग्यू उत्पत्ती रोखण्याची जबाबदारी नागरिकांची असली तरी दुसरीकडे महापालिकेने देखील फवारणी करणे आवश्‍यक आहे. (number of dengue suspects is above 700 nashik news)

शहरात डेंगीचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे. पावसाने ओढ दिल्याने गच्चीवर साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात तसेच खाच खळग्यांमध्ये साचलेल्या पाण्यामध्ये एडीस डासांच्या अळी निर्माण होवून त्यातून डेंगीचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे.

डेंगीला आळा घालण्याचे आव्हान नागरिकांसमोर आहे. पाण्याच्या टाक्या, बॅरल, हौद, रांजण, ओहरहेड टँक, फ्रिज मागील ट्रे, कुलर, फिशटँक, एसी, डक, लिप्ट, टायर, फुलदाणी, चायनीज बांबू, मनी प्लान्ट, नारळाच्या कवट्या, टायर, खाच-खळगे, तसेच अन्य ठिकाणे स्वच्छ करण्याचे आवाहन महापालिकेच्या मलेरिया विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

जानेवारी ते जुन या कालावधीत शहरात ११६ डेंगीचे रुग्ण होते. त्यानंतर मात्र यात सातत्याने वाढ होत गेली. जुलैत २८ रुग्ण आढळले. ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात ९० डेंग्यू बाधित रुग्णांची संख्या झाली. शहरात एकुण २३४ डेंगीचे रुग्ण आढळले आहेत. डास उत्पत्तीची ठिकाणे शोधून नष्ट करण्यासाठी मलेरिया विभागाने ६२ आरोग्य पथके तैनात केली आहेत. तपासण्या वाढल्याने रुग्णसंख्या वाढल्याचा दावा वैद्यकीय विभागाकडून करण्यात आला आहे.

डेंगीच्या रुग्णांत वाढ

या वर्षी जानेवारीत सतरा, फेब्रुवारी व मार्चमध्ये प्रत्येकी २८, एप्रिलमध्ये आठ, मे मध्ये नऊ, जूनमध्ये२६, जुलैत २८ तर ऑगस्टमध्ये ९० रुग्ण आढळले.