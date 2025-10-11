नाशिक

Chandrashekhar Bawankule : मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश फक्त मराठवाड्यापुरता; ओबीसींची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न: बावनकुळे

Revenue Minister Bawankule Addresses OBC Reservation Concerns : भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर महाराष्ट्र पदाधिकारी मेळाव्यासाठी नाशिकमध्ये आलेले महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेश फक्त मराठवाड्यापुरता असल्याचे स्पष्ट केले आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
नाशिक: इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या मोर्चात ओबीसी समाजाची पुन्हा एकदा दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र झाल्याचा आरोप महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा २ सप्टेंबरचा काढलेला अध्यादेश फक्त मराठवाड्यापुरता असल्याचे स्पष्टीकरण बावनकुळे यांनी दिले.

