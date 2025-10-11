Chandrashekhar Bawankule : मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश फक्त मराठवाड्यापुरता; ओबीसींची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न: बावनकुळे

नाशिक: इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या मोर्चात ओबीसी समाजाची पुन्हा एकदा दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र झाल्याचा आरोप महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा २ सप्टेंबरचा काढलेला अध्यादेश फक्त मराठवाड्यापुरता असल्याचे स्पष्टीकरण बावनकुळे यांनी दिले..भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर महाराष्ट्र पदाधिकारी मेळाव्यासाठी आलेल्या श्री. बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की ओबीसी समाजाने आरक्षण बचाव मोर्चा काढला; परंतु तो षडयंत्राचा भाग आहे. मराठा समाज आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेश फक्त मराठवाड्यापुरता आहे, इतर ठिकाणासाठी नाही. .अध्यादेश काढला, त्या समितीत माझा समावेश होता. ओबीसींसंदर्भातील शिष्टमंडळाचा हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील गैरसमज दूर केला आहे. त्या अध्यादेशाचा दुरुपयोग होणार नसल्याचे आम्ही सांगितले. खऱ्या कुणबीलाच कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असे सांगितले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ओबीसी आरक्षण गेले होते; परंतु फडणवीस सरकार आल्यावर ओबीसी आरक्षण परत मिळाले. .ओबीसींसाठी मंडळ स्थापन केले. ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार होते. सत्तेत असताना त्यांनी काही केले नाही. आम्ही मात्र सगळं दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही भांडलो. पुढील काळात आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. ओबीसी मोर्चा नियोजित होता. त्यांनी तो काढला. अजूनही सरकार स्पष्टीकरण द्यायला तयार आहे. ओबीसींसंदर्भात एकही चुकीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. .ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. ओबीसी समाजाचे हित जाऊ देणार नाही. अध्यादेश केवळ हैदराबाद गॅझेटसाठी काढला. इतर कुठेही परिणाम होणार नाही. वंशावळ आहे, त्यांनाच प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ हेही नाराज आहेत, यावर बोलताना बावनकुळे यांनी हैदराबाद अध्यादेशाचा चुकीचा अर्थ काढून प्रमाणपत्र देणार नाही, खाडाखोड झालेले प्रमाणपत्र चालणार नाही. सरकारने यासंदर्भात काळजी घेतल्याचे सांगितले..Girish Mahajan : नाशिकच्या गुंडांना गिरीश महाजनांचा इशारा; अतिमाज खपवून घेणार नाही, पक्षातूनही काढू.बावनकुळे म्हणालेनाशिकच्या पोलिसांनी गुन्हेगारांविरोधात सुरू केलेली मोहीम चांगलीकतारला गेलेले क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांचा नियोजित दौराकाँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मुख्यमंत्र्यांवर बोलण्याएवढी उंची नाहीमदतीपासून एकही शेतकरी वंचितराहणार नाहीकोणत्याही परिस्थितीत महायुतीचा पर्याय तपासावाविधानसभेपेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निकाल चांगला लागेलसरकारने कर्जमाफीचे जे वचन दिले, तेपूर्ण होईलदिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.