Nashik News : 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी'मुळे शेतकऱ्यांची चिंता मिटली; दिवसा ८ ते १० तास अखंडित वीज मिळणार

नाशिक रोड: राज्यात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अखंडित दिवसा वीज मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत ओढा येथील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ३५ एकरावर सौरऊर्जा कृषी प्रकल्प उभारला आहे. हा प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित झाला असल्याची माहिती सरपंच प्रिया पेखळे यांनी दिली. .ओढा गावामध्ये ३५ एकर ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या भूखंडावर हा सौर ऊर्जा कृषी प्रकल्प शासनाने उभारला आहे. या प्रकल्पातून १० मेगावॉट वीज निर्मिती होणार आहे. सात ते आठ गावांना वीजपुरवठा केला जाईल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती या प्रकल्पातून होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा आठ ते दहा तास सूर्यकिरण असेपर्यंत शेतीसाठी अखंडित वीजपुरवठा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार आहे, त्यामुळे रात्रीच्या सुमारास शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्याचा प्रसंग टळणार आहे. .सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे दिवसा अखंडित वीजपुरवठा होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळेस शेतीसाठी पाणी देण्याचा धोका टाळणार आहे. सध्या वीज वितरण विभागाकडून शेतकऱ्यांना आकारल्या जाणाऱ्या दरापेक्षाही निम्म्या दरामध्ये ही वीज उपलब्ध होणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारे मनुष्यबळ ओढा गावातूनच उपलब्ध करण्यात येणार असून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. ओढा येथील शेतकरी आता भारनियमनमुक्त होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..Pune University : संशोधनासह पेटंट दाखल करण्यावर भर, पुणे विद्यापीठाचा मानस; 'एनआयआरएफ'मधील घसरणीनंतर लक्ष केंद्रित.ओढा गावामध्ये सौर कृषी प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित झाला आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सुरळीत वीजपुरवठा होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बिबट्या अथवा धोकादायक प्राण्यांपासून संरक्षण होणार आहे.- अजय पाटील, उपाध्यक्ष, बांधकाम, आवडा एनर्जी प्रा. लि.ओढा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये १० मेगावॉटचा सौर कृषी प्रकल्प शासनाने उभारला आहे. शेतकऱ्यांना कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. स्थानिकांनाही रोजगार मिळेल.- प्रिया पेखळे, सरपंच, ओढा.