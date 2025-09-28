नाशिक

Nashik News : 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी'मुळे शेतकऱ्यांची चिंता मिटली; दिवसा ८ ते १० तास अखंडित वीज मिळणार

Odha Village Implements 10 MW Solar Agricultural Project : नाशिक रोड येथील ओढा ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेला १० मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा कृषी प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित झाला आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा होणार असून त्यांची रात्री शेतात जाण्याची गरज टळणार आहे.
agricultural project

agricultural project

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: राज्यात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अखंडित दिवसा वीज मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत ओढा येथील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ३५ एकरावर सौरऊर्जा कृषी प्रकल्प उभारला आहे. हा प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित झाला असल्याची माहिती सरपंच प्रिया पेखळे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
village
Project
Electricity Supply
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com