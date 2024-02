नाशिक : ३५ व्या महाराष्ट्र राज्य पोलिस क्रीडा स्पर्धांना गेल्या रविवारपासून (ता. ४) प्रारंभ झाला असला तरी, या स्पर्धेचे औपचारिक उद्‌घाटन गुरुवारी (ता. ८) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व राज्याचे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. (Official opening of police sports competition today Presence of CM Deputy Chief Minister Fadnavis concluded nashik news)