नाशिक

Nashik News : जुने नाशिकचा 'मानबिंदू' वाचवा! भालेकर शाळा पाडून विश्रामगृह बांधण्याच्या महापालिकेच्या 'घाटा'ला तीव्र विरोध

Citizens Unite to Save BD Bhalekar School : जुने नाशिकमधील ऐतिहासिक बी. डी. भालेकर शाळा पाडून त्या ठिकाणी महापालिका विश्रामगृह बांधण्याचा घाट घालत असल्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रविवारी शाळेच्या आवारात माजी विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली.
BD Bhalekar School

BD Bhalekar School

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: बी. डी. भालेकर शाळा पाडून महापालिका विश्रामगृह बांधण्याचा घाट घालत आहे. राजकीय पदाधिकारी, समाजसेवक तसेच माजी विद्यार्थ्यांकडून यास विरोध करण्यात आला आहे. महापालिका आणि जुने नाशिक शिक्षणाचा मानबिंदू असलेली भालेकर शाळेची जागा शाळा अर्थात शिक्षणासाठी आरक्षित आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
student
nmc
Muncipal corporation
Project
Infrastructure
Demolition
community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com