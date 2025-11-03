Nashik News : जुने नाशिकचा 'मानबिंदू' वाचवा! भालेकर शाळा पाडून विश्रामगृह बांधण्याच्या महापालिकेच्या 'घाटा'ला तीव्र विरोध

जुने नाशिक: बी. डी. भालेकर शाळा पाडून महापालिका विश्रामगृह बांधण्याचा घाट घालत आहे. राजकीय पदाधिकारी, समाजसेवक तसेच माजी विद्यार्थ्यांकडून यास विरोध करण्यात आला आहे. महापालिका आणि जुने नाशिक शिक्षणाचा मानबिंदू असलेली भालेकर शाळेची जागा शाळा अर्थात शिक्षणासाठी आरक्षित आहे. .जागेचा वापर शिक्षणासाठीच करून शाळाच सुरू करण्यात यावी, अशी भूमिका सर्वांनी घेतली आहे. यासाठी बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समिती गठीत करून सोमवारी (ता. ३) महापालिका आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले..रविवारी (ता. २) सायंकाळी शाळेच्या आवारात बैठक झाली. माजी नगरसेवक राजेंद्र बागुल, संजय साबळे, राजू देसले, महादेव खुडे, श्री. एकबोटे, दीपक डोके, संतोष जाधव यांच्यासह अन्य समाजसेवक आणि माजी विद्यार्थी उपस्थित होते..महापालिका कोणाच्या आरामासाठी विश्रामगृह बांधत आहे, असे प्रश्न उपस्थित करत या जागेवर शाळेचे आरक्षण आणि शाळाच झाली पाहिजे. महापालिकेला विश्रामगृह बांधण्याचा अधिकार दिला कोणी, असा जाब या वेळी विचारण्यात आला. शाळेत विद्यार्थी येत नाही, असे म्हणत महापालिकेच्या शाळा बंद केल्या जात आहे. .आता तर शाळा पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी का येत नाही, याचा शोध घेऊन जास्तीत जास्त विद्यार्थी यावे यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. तसे न करता शाळा पाडण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेत शाळेतील शिक्षण वाईट आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.ते खपवून घेतले जाणार नाही..शाळेचे आरक्षण आहे आणि येथे शाळेत झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका बैठकीत घेण्यात आली. यासाठी सोमवारी आयुक्तांची भेट घेत निवेदन सादर केले जाईल. शाळा पाडण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला जाणार आहे असे सांगण्यात आले. शाळा वाचवण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास कठोर भूमिकाही घेण्यात येईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले..गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडावे, यासाठी भालेकर शाळा उभारण्यात आली होती. बसस्थानकावर शेंगदाणे, शेंगा विकणारे श्री. भालेकर यांनी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास होण्यासाठी जागा दान देऊन शाळा आणि मैदान उभारण्यात आले होते. त्यामुळे येथे शाळाच झाली पाहिजे.- राजेंद्र बागूल, माजी नगरसेवक.मी स्वतः या शाळेत शिकलेलो आहे. मी प्रतिनिधित्व करणारे प्रभागातील गोरगरीब विद्यार्थीदेखील याच शाळेत शिक्षण घेत होते. आजही येथील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शाळेची आवश्यकता आहे. त्यांच्यासाठी भालेकर शाळेची दुरुस्ती करून नव्याने शाळेची उभारणी करण्यात यावी.- संजय साबळे, माजी नगरसेवक.या शाळेत शिक्षण घेऊन शिक्षित झालो. त्यावर आज स्वतःचा पाण्याचा व्यवसाय करत आहे. माझे शिक्षण झाले नसते तर व्यवसाय करू शकलो नसतो. शाळा बंद पडली तर या भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.- विश्वास गवळी, माजी विद्यार्थी.बी. डी. भालेकर ही सर्वांत जुनी शाळा असून, ही शाळा पाडून विश्रामगृह बांधण्याचा निर्णय दुदैवी आहे. या ठिकाणी अत्याधुनिक शाळा किंवा विद्यार्थ्यांचे हिताचे प्रकल्प विकसित केले पाहिजे. शहरांमध्ये बांधलेले विश्रामगृहांची परिस्थिती काय आहे, हे पुन्हा एकदा महापालिकेने बघितले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी व जीवनाशी खेळला महापालिका प्रशासनाने थांबवावा.- ॲड. अजिंक्य गिते, सामाजिक कार्यकर्ते.मराठी शिक्षणावर हल्ला करत भालेकर शाळा पाडून विश्रामगृह बांधण्याच्या महापालिकेच्या शिक्षणविरोधी आणि जनविरोधी निर्णयाचा निषेध नोंदवितो. अनेक वर्षांपासून जाणीवपूर्वक शाळेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता विश्रामगृह बनविण्याचा निर्णय म्हणजे शहरातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर थेट हल्ला आहे. जमीन व्यापणाऱ्यांना आम्ही इशारा देतो की, आम्ही मराठी शाळा पाडू देणार नाही.- तल्हा शेख, शहर सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष.बी. डी. भालेकर शाळा उद्ध्वस्त करण्याचा महापालिकेचा निर्णय हा प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा मराठी शिक्षणावर आणि सामान्य विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर केलेला थेट हल्ला आहे. शाळा पाडण्याचा निर्णय त्वरित मागे घेऊन शाळेचा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा जपत आदर्श शाळा म्हणून महापालिकेने विकसित करावे, अशी आमची मागणी आहे.- प्राजक्ता कापडणे, शहर सहसचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष.Shirur News : नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या रोहनच्या अंत्यसंस्कारासाठी पालकमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीची मागणी.भालेकर शाळेचे ठिकाणी विश्रामगृह बांधण्यास मराठा सेवा संघाचा विरोध आहे. गरीब व झोपडपट्टीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शाळा आशेचा, शिक्षणाचा किरण होता. त्या ठिकाणी माध्यमिक शाळा किंवा सेमी इंग्लिश स्कूल उभारून पुन्हा गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे द्वार खुले करून द्यावे. विश्रामगृह बांधणे हे महापालिकेचे काम नाही. शाळा पाडून त्या ठिकाणी विश्रामगृह उभारणे हास्यास्पद काम महापालिका करत आहे. नाशिक शहर मराठा सेवा संघ यास प्रखर विरोध करेल.- नितीन सुगंधी- कापसे, अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ नाशिक शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.