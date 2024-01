Ayushman Health Card : मंदिरातच मिळणार ‘आयुष्मान हेल्थ कार्ड’; नाशिकच्या काळाराम मंदिरापासून प्रारंभ

Ayushman Health Card : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाशिक दौऱ्यातून ‘आयुष्मान हेल्थ कार्ड’चा नवा पॅटर्न भारतवासीयांना मिळणार आहे. त्याचा प्रारंभ नाशिकच्या काळाराम मंदिरापासून होत असून, धार्मिक स्थळावर प्रसाद म्हणून त्याचा प्रसार होणार असल्याची माहिती आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश शेटे यांनी दिली.

'आयुष्मान हेल्थ कार्ड' योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. जनतेला या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी व्यापक नियोजन केले जात आहे.