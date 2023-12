Nashik Shivsena News: नाशिकला शिवसेनेचे ‘दार उघड बये दार उघड’; शिष्टमंडळ आज करणार पाहणी

Nashik Shivsena News : अठ्ठावीस वर्षांपूर्वी दार उघड बये दार उघड, अशी आर्त हाक महाराष्ट्राच्या जनतेला देत प्रथमच सत्ता मिळविणाऱ्या शिवसेनेला यंदाही पुन्हा तशीच अर्थ हाक महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यायची असून, त्यासाठीदेखील नाशिकचे मैदान पुन्हा निवडले आहे.

२३ जानेवारीला शिवसेनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये होत आहे. त्या तयारीसाठी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ रविवारी (ता. २४) सातपूर येथील जागेची पाहणी करणार आहे.

त्यापूर्वी शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांचे शनिवारी (ता. २३) नाशिकमध्ये आगमन झाले. (On January 23 Shiv Sena state level convention is being held in Nashik in wake of election news)