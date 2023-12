Nashik News: नव्या वर्षाचे स्वागत करताना सावध राहा : डॉ. भारती पवार

Nashik News: देशभरात नववर्षाच्या स्वागताची तयारी सुरू आहे. पण, दुसरीकडे गत काही वर्षांपासून धास्ती असलेल्या कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले. सध्या देशात जेएन १ व्हेरियंटमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर अयोध्येसह देशभरातील राज्यांना व आरोग्य यंत्रणेला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली. (Dr Bharti Pawar statement Be careful while welcoming new year nashik news)