Nashik News : तुटलेला ढापा कधीही बनू शकतो जीवघेणा

By

सिडको (जि. नाशिक) : पेलीकन पार्क मागील सोनवणेनगर येथे रस्त्यावरील ड्रेनेज गेल्या अनेक महिन्यांपासून तुटलेल्या अवस्थेत असून, येथील रहदारी लक्षात घेता कधीही अपघात घडण्याची शक्यता आहे. (on road broken drainage can become life threatening Traffic nashik news)

याबाबत स्थानिक रहिवाशांनी वेळोवेळी सिडको विभागीय कार्यालयात तक्रार केली असतानादेखील या गंभीर बाबीकडे सर्रास काणाडोळा केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

ड्रेनेजवरील झाकण कधीही तुटून आत पडू शकते. एखादा भीषण प्रसंग घडल्यानंतरच मनपा प्रशासनास जाग येईल का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहे.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

हेही वाचा: Shivputra Sambhaji Mahanatya : दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी घेतला इतिहासाचा अविस्मरणीय अनुभव!

"पेलीकन पार्कच्या मागील बाजूस अनेक महिन्यांपासून भररस्त्यातील ड्रेनेजवरील ढाप्याचे झाकण तुटलेल्या अवस्थेत आहे. रात्री ही बाब वाहनचालकाच्या लक्षात न आल्यास भीषण अपघात घडण्याची दाट शक्यता आहे. सिडको विभागीय कार्यालय या गंभीर बाबीकडे काणाडोळा करत आहे." - अनिल वाघ, रहिवासी

"रस्त्यावरील ढापा तुटलेल्या अवस्थेत असून मनपा सिडको विभागीय कार्यालयात याबाबत सूचित करूनदेखील काही उपाययोजना केलेल्या नाही. नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे." - कल्पना गोरे, रहिवासी

हेही वाचा: Muslim Marathi Sahitya Sammelan| इस्लाममध्ये दहशतवादाची शिकवण नाही : प्रा. जावेदपाशा कुरेशी