नाशिक : पत्नीने घटस्फोटासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केल्याने नैराश्‍यात आलेल्या ३५ वर्षीय पतीने दोन दिवसांपूर्वीच गोदापात्रात उडी घेत आत्महत्त्या केल्याचे समोर आले आहे. विशेषत: या दाम्पत्याने प्रेमविवाह केला होता. राधेश्‍याम टिकमदास वैष्णव (३६, रा. अंकुर हॉस्पिटलसमोर, कामटवाडे, सिडको) असे मयत व्यक्तीचे नाव असून, अंबड पोलिसात ते बेपत्ता असल्याची नोंद होती. (One commits suicide by jumping into Godavari river out of desperation missing for 2 days Nashik News)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राधेश्‍याम हे गेल्या दोन दिवसांपासून बेपत्ता होते. याबाबत अंबड पोलिस ठाण्यामध्ये बेपत्ता असल्याची नोंद दाखल करण्यात आलेली होती. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २२) दुपारी गंगापूर रोड परिसरातील शहीद चित्ते पुलाजवळ गोदापात्रामध्ये अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह तरंगताना आढळून आला. गंगापूर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविला.

त्यावेळी सदरील मृतदेह हा बेपत्ता राधेश्‍याम वैष्णव यांचा असल्याचे निष्पन्न झाले. शवविच्छेदन अहवालानुसार, राधेश्‍याम यांचा मृत्यु पाण्यात बुडून झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राधेश्‍याम यांच्या मागे वडील, पत्नी, दोन मुली असा परिवार आहे. याप्रकरणी गंगापूर रोड पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहेत.

हातावर असे लिहिले

राधेश्‍याम यांनी आत्महत्त्या करण्यापूर्वी हातावर, ‘मी स्वत:हून आत्महत्त्या करीत आहे. याबाबत कोणालाही जबाबदारी धरू नये’ असे लिहिलेले होते. दरम्यान, राधेश्‍याम यांचा काही वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. मात्र काही महिन्यांपासून त्यांच्या वितुष्ठ निर्माण झाले होते.

त्यामुळे राधेश्‍याम यांच्या पत्नीने त्यांच्याकडे घटस्फोटाची मागणी करीत तशी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर येते आहे. याच नैराश्‍यातून राधेश्‍याम यांनी आत्महत्त्या केली असावी असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे

