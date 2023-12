Nashik News: वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेचा बुधवारी एकदिवसीय संप

सातपूर : वैद्यकीय प्रतिनिधीच्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी (ता. २०) एकदिवसीय देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेचे राज्यातील २५ हजार सदस्य यात सहभागी होत आहेत.

संघटनेचे नाशिक युनिट सचिव अमोल पाटील यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. देशातील जवळपास दोन लाख वैद्यकीय प्रतिनिधी केंद्र व राज्य सरकारकडे आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी संपात सहभागी होणार आहेत. (One day strike by Medical Representative Association on Wednesday Nashik News)