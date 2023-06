Nashik Accident News: कंटेनर-मोटारसायकल अपघातात एकाचा मृत्यू, एकजण गंभीर जखमी

By

Nashik Accident News : चांदवड तालुक्यातील कानडगाव शिवारात मनमाड-मालेगाव रस्त्यावर कंटेनरने मोटारसायकलला कट मारल्याने झालेल्या अपघातात मोटारसायकलवरील दोन युवकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला, तर एकजण गंभीर जखमी झाल्याची घटना नुकतीच घडली.

या अपघातासंदर्भात कंटेनरचालकाविरुद्ध चांदवड पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (One dead one critically injured in container motorcycle accident Nashik News)

सावकारवाडी (ता. मालेगाव) येथील सुनील प्रमोद दळवी (वय २२) आणि अंकुश चिमण गोधडे (वय १८) हे दोघेजण मोटारसायकलवरून सावकारवाडी येथून कुंदलगाव (ता. चांदवड) कडे जात असताना रात्रीच्या सुमारास मनमाडकडून मालेगावकडे जाणाऱ्या कंटेनरने कानडगाव शिवारातील हनुमान मंदिराजवळ मोटारसायकलला कट मारल्याने,

मोटारसायकलचा अपघात होऊन मोटारसायकलवरील सुनील दळवी यांच्या डोक्याला, हातापायास व छातीस मार लागला तर अंकुश गोधडे जखमी झाले.

या दोघांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केले असता, सुनील दळवी यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर अंकुश गोधडेवर उपचार सुरू आहेत.

अंकुश गोधडे यांच्या फिर्यादीवरून चांदवड पोलिसांनी कंटेनरचालकाविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस कर्मचारी श्री. पालवी पुढील तपास करत आहेत.