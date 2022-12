Nashik News : गोदावरीत बुडून एकाचा मृत्यू

By

नाशिक : गोदावरी पात्रात पाण्यात बुडून ४७ वर्षीय इसमाचा मृत्यू झाला. सदर व्यक्तीचा मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळल्याने ही घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (One died after drowning in Godavari Nashik News)

बेबीलाल नारायण पवार (रा. शिवाजीनगर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. पवार यांचा मृतदेह गुरुवारी (ता. १५) सकाळी सोमेश्वर धबधबा भागात आढळून आला. पाण्यावर मृतदेह असल्याचे निदर्शनास येताच फायर ब्रिगेडच्या जवानांना पाचारण करण्यात आले होते. जीवरक्षक आणि फायर ब्रिगेडच्या जवानांनी मृतदेह पाण्याबाहेर काढल्यानंतर सदर व्यक्तीची ओळख पटविली. पाण्यात पडल्याने श्वास गुदमरून त्यांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

