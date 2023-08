Nashik News: जयंती मिरवणुकीत नाचताना एकाचा मृत्यु; संत कबीरनगरमधील दुर्दैवी घटना

Nashik News : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्ताने संत कबीरनगरमध्ये मंगळवारी (ता. १) रात्री मिरवणूक काढण्यात आली होती.

त्यावेळी मिरवणुकीत नाचताना चककर येऊन पडल्याने ३८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यु झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. (One dies while dancing in anna bhau sathe Jayanti procession Unfortunate incident in Sant Kabirnagar Nashik News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

किशोर रामभाऊ आठवणे (३८, रा. मांगीर बाबा चौक, संत कबीर नगर, भोसला मिलिटरी स्कुलच्या मागे, नाशिक) असे मयत व्यक्तीचे नाव आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीनिमित्ताने मंगळवारी (ता.१) रात्री संत कबीर नगरमध्ये मिरवणूक काढण्यात आली होती.

वाजत गाजत काढण्यात आलेल्या या मिरवणुकीमध्ये अनेक जण नाचत होते. किशोर आठवणे हेही नाचत असताना आठ वाजेच्या सुमारास नाचताना धक्का लागला आणि त्याचवेळी ते चक्कर येऊन खाली पडले. यात त्याच्या हनुवटीस दुखापत झाली.

तसेच, त्यांच्या नाकातून रक्त आले. त्यांना तात्काळ उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता, वैदयकीय अधिकारी डॉ. अतुल काळे यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. उपनिरीक्षक भिसे हे तपास करीत आहेत.