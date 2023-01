Sant Nivruttinath Yatrotsav : वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी दीडशे बसगाड्या सेवेत!

By

नाशिक : कोरोना महामारीनंतर होत असलेल्‍या संत निवृत्तिनाथ महाराज यात्रोत्‍सवाला यंदा वारकरी बांधवांचा उत्‍स्‍फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे. भाविकांच्‍या सुविधेसाठी महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे नाशिक ते त्र्यंबकेश्‍वरदरम्‍यान दीडशे जादा बसगाड्या उपलब्‍ध करून दिल्‍या होत्‍या.

या बसगाड्यांनी प्रवास करण्यासाठी भाविकांची शहर परिसरातील बसस्‍थानकांवर गर्दी झाली होती. (one hundred fifty buses in service to serve pilgrims Sant Nivruttinath Yatrotsav trimbakeshwar nashik news)

निवृत्तिनाथ महाराज यात्रोत्‍सवाचा उत्‍साह गेल्‍या काही दिवसांपासून बघायला मिळत होता. अनेक भाविक पायी त्र्यंबकेश्‍वरसाठी रवाना झाले होते. तर अनेक भाविकांनी बसगाड्यांनी प्रवास केला. एसटी महामंडळातर्फे शहरातून तसेच तालुका पातळीवरून जादा बसगाड्या उपलब्‍ध केल्‍या होत्‍या.

नाशिक शहरातील मेळा बसस्थानकातून त्र्यंबकेश्‍वरसाठी जादा बस सोडण्यात आल्‍या. या ठिकाणी तात्‍पुरते नियंत्रण कक्षदेखील उभारण्यात आलेले होते. नाशिक ते त्र्यंबकेश्‍वर मार्गावर सुमारे दीडशे बसगाड्या उपलब्‍ध करून दिलेल्‍या होत्‍या. या सुविधेचा वारकरी बांधवांना फायदा झाला.

सिटी बससेवा पुरविणाऱ्या सिटीलिंकतर्फे देखील या मार्गावर बसगाड्या धावत असतात. या गाड्यांनाही प्रवासी भाविकांचा प्रतिसाद मिळाला. परंतु प्रवाशांची मोठी संख्या लक्षात घेता एसटी महामंडळाच्‍या बसमुळे भाविकांची सुविधा झाली.

