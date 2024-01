Haj Yatra 2024 : देशभरातून हज यात्रेसाठी एक लाख 60 हजार अर्ज; नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 650 भाविकांचा समावेश

जुने नाशिक : हज यात्रेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सोमवार (ता.१५) शेवटची मुदत होती. मुदत अखेर देशातून १ लाख ६० हजार तर राज्यभरातून २४ हजार ९३५ अर्ज भाविकांनी दाखल केले आहे.

शहरातील ३५० भाविकांचा यात समावेश आहे. (One lakh 60 thousand applications for Hajj from all over country Including 1 thousand 650 devotees from Nashik district)