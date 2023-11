Nashik Dengue News: शहरात डेंगीने एकाचा मृत्यू

By

Nashik Dengue News : शहरात डेंगीमुळे नाशिक रोड आनंदनगर भागातील एका व्यावसायिकाचा मृत्यू झाला आहे. या वर्षात डेंगीचा पहिला बळी ठरला आहे.

डेंगी संशयितांचे तीन अहवाल रक्ततपासणी प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यातील दोन अहवाल निगेटिव्ह आले. (One person died of dengue in city nashik news)

शहरात डेंगी रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ऑक्टोबरमध्ये डेंगीचे १९३ रुग्ण आढळले होते. यात नाशिक रोड येथील आनंदनगर परिसरातील एक व्यावसायिक, सिडकोतील कर्मयोगीनगर परिसरातील दंत शल्यचिकित्सक व आनंदवल्ली येथील एका संशयितांचा मृत्यू झाला.

या रुग्णांचे रक्तनमुने तपासणीसाठी पाठविले होते. तीन अहवाल महापालिकेला प्राप्त झाले. त्यात नाशिक रोड येथील मृत्यू डेंगीने झाल्याचे निष्पन्न झाले. आनंदनगर भागात महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागामार्फत रुग्ण तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ७० नागरिकांचे रक्त नमुने चाचणीसाठी घेण्यात आले.

दरम्यान महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागामार्फत प्रतिदिन दररोज शंभर डेंगी संशयितांचे रक्तनमुने प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविले जात आहे. नमुन्यांची संख्या सातत्याने वाढतं आहे. सध्या प्रयोगशाळेकडे तीनशे अहवाल प्रलंबित आहे. शहरात आतापर्यंत ७१५ रुग्णांना डेंगीची लागण झाल्याचे अहवालात नमुद आहे.