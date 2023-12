Onion Export Ban: कांदा निर्यातबंदीने ‘पवारांना’ पुन्हा बळ! मंत्री डॉ. पवारांच्या अडचणीत भर

नाशिक : कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे.

राज्य सरकार व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडून ही कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच आता माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे.

त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चांदवडला सोमवारी (ता. ११) सकाळी शेतकऱ्यांचे आंदोलन होत आहे. (Onion export ban gives sharad pawar strength again Minister Add to Dr bharati pawar problem nashik political)