आखाती युद्धाचा कांद्याला मोठा फटका; निर्यात ४५ टक्के घसरली, दर कोसळल्याने शेतकरी संकटात

लासलगाव, ता. ५ : अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका देशातील कांदा निर्यातीला बसला असून, मार्च २०२६ मध्ये आखाती देशांकडे होणारी कांदा निर्यात तब्बल ४५ टक्क्यांनी घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी लासलगाव बाजार समितीतील कांद्याचे दर कोसळले असून, शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. मार्च २०२६ मध्ये सुमारे ३५० कंटेनरद्वारे कांद्याची निर्यात झाली, तर गेल्या वर्षी मार्च २०२५ मध्ये हीच संख्या ६०० कंटेनरपर्यंत पोहोचली होती. जागतिक स्तरावरही कांदा निर्यात सुमारे ३५ टक्क्यांनी घटल्याची माहिती कृषीमाल निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी दिली..युद्धामुळे कंटेनर वाहतुकीच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. पूर्वी आखाती देशांसाठी ६०० ते ७०० डॉलर असलेले कंटेनर भाडे आता थेट ६५०० डॉलरपर्यंत पोहोचल्याने निर्यातदारांसाठी व्यवहार तोट्याचा ठरत आहे. याशिवाय यमन, इजिप्त यांसारख्या देशांतून कमी खर्चात कांदा पुरवठा होत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली आहे.दरम्यान, निर्यात घटल्याचा थेट परिणाम लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दरावर झाला आहे. मार्च २०२६ मध्ये उन्हाळी कांद्याला कमाल १५०० रुपये प्रति क्विंटल, तर लाल कांद्याला १४१७ रुपये दर मिळाला. याउलट मार्च २०२५ मध्ये हेच दर अनुक्रमे २६२७ रुपये आणि ३१०१ रुपये प्रति क्विंटल इतके होते. या घसरणीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे..Jalna News: सोयाबीन तेल १५ रुपये महाग;गृहिणींचे बजेट कोलमडले;भाजीपाला स्थिर असल्याने दिलासा.निर्यातदारांची मागणीकंटेनर भाडेवाढ नियंत्रणात आणावी तसेच कांदा निर्यातीसाठी किमान १० टक्के अनुदान (सब्सिडी) द्यावी, अशी मागणी व्यापारी संचालक प्रवीण कदम यांनी केली आहे. एकूणच, आंतरराष्ट्रीय युद्धस्थिती, वाढलेला वाहतूक खर्च आणि परदेशी स्पर्धेमुळे कांदा बाजार डगमगला असून, याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सध्याच्या बाजारभावातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. शिक्षण, लग्न व घरखर्च भागवणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारने नवीन बाजारपेठा शोधून निर्यात वाढवावी, अशी प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी दिली आहे. तर पूर्वमोसमी पाऊस व गारपिटीमुळे आधीच नुकसान झाले आहे. त्यात युद्धामुळे निर्यात घटली. देशांतर्गत वाहतुकीसाठी रेल्वे मालगाड्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असं लासलगाव बाजार समितीचे सभापती डी.के.नाना जगताप, यांनी सांगितलं. .सोयाबीनच्या दरात सुधारणा, द्राक्षाच्या दराला मात्र लागली दृष्ट,, कांद्याची झाली माती , पालेभाज्या आहेत स्थिर ''.कांदा निर्यात व परकीय चलन मिळकत (आकडेवारी)२०१८-१९ : २१.८३ लाख टन - ३४६८ कोटी२०१९-२० : ११.४९ लाख टन - २३४० कोटी२०२०-२१ : १५.७७ लाख टन - २८२६ कोटी२०२१-२२ : १५.३७ लाख टन - ३४३२ कोटी२०२२-२३ : २५.२५ लाख टन - ४५२२ कोटी२०२३-२४ : १७.१७ लाख टन - ३९२२ कोटी२०२४-२५ : ११.४७ लाख टन - ३८२२ कोटी२०२५-२६ (जानेवारीपर्यंत) : १२.८३ लाख टन - २९७० कोटी