Onion Export India: श्रीलंकेने कांद्यावरील आयात शुल्क वाढवले; भारतीय कांदा निर्यातदारांना फटका

लासलगाव: श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयात शुल्कात मोठा बदल करीत आजपासून हे शुल्क १० रुपये प्रतिकिलोवरून थेट ५० रुपये प्रतिकिलो केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे परदेशातून आयात होणारा कांदा महागणार असून, स्थानिक शेतकऱ्यांना तुलनेने चांगल्या भावाचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादनाला बाजारपेठेत चालना मिळेल. तथापि, आयातीत कांदा महागल्याने एकूण पुरवठा घटू शकतो आणि त्यामुळे बाजारभाव वाढण्याची शक्यता असल्याने सामान्य ग्राहकांना महाग कांद्याचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत..शुल्कात पाचपट वाढ झाल्याने श्रीलंकेतील व्यापारी, ग्राहक आणि शेतकरी या सर्वांवर थेट परिणाम होणार आहे. निर्यातदारांच्या माहितीनुसार, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भारतातून श्रीलंकेत जाणाऱ्या कांदा निर्यातीवर परिणाम होईल. दरम्यान, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी (ता. २६) एक हजार २०० वाहनांतून तब्बल २० हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. या दरम्यान किमान भाव ६०० रुपये, कमाल भाव १,९०० रुपये; तर सरासरी भाव १,५०० रुपये नोंदविला गेला..श्रीलंकेने आयात शुल्क वाढवली म्हणजे निर्यातबंदी नाही. श्रीलंकेतील लोकल कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे; पण तेथे पाऊस झाल्यास तेथील कांदा खराब होण्याची भीती आहे. त्यामुळे भारतीय कांद्याला मागणी वाढू शकेल. ही वाढ नकारात्मक नाही; पण आशादायी आहे.- विकास सिंह, उपाध्यक्ष, निर्यातदार संघटना, नवी दिल्ली.श्रीलंकेने आयात शुल्क पाचपट वाढविल्याने भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. आधीच वाहतूक खर्च आणि चलनवाढ यामुळे स्पर्धात्मकता कमी होते. आता शुल्कवाढ झाल्याने भारतीय कांदा श्रीलंकेत जास्त महाग पडेल आणि निर्यातीत घट येण्याची शक्यता आहे.- लक्ष्मण आहेर, निर्यातदार, पिंपळगाव बसवंत.Maratha Reservation: 'साताऱ्यात मराठा आंदोलनाच्या तयारीला वेग'; समाजबांधवांची बैठक; पोवई नाक्यावर घोषणाबाजी...श्रीलंकेने आयात महाग केली असली, तरी त्यामुळे आपल्याला थेट फटका बसणार नाही. उलट स्थानिक पातळीवर दर वाढण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांना थोडाफार फायदा होऊ शकतो. पण, सरकारने निर्यात खुली ठेवली तरच योग्य दर मिळेल.- विशाल पालवे, कांदा उत्पादक शेतकरी, वेळापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.