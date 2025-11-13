Rajabhau Waje : खासदार राजाभाऊ वाजेंच्या शिफारशीला यश; कांदा निर्यातीसाठी 'रोडटेप' आणि अनुदानाचे प्रस्ताव विचाराधीन

नाशिक: कांदा निर्यात करणाऱ्या निर्यातदारांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे निर्यातीला अधिक चालना मिळेल आणि भारत अन्य देशातील निर्यातदारांच्या स्पर्धेत कमी दराने विक्री करू शकतील. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी या संदर्भात जुलै २०२५ मध्ये केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. .कांद्याच्या दरातील चढउतारामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भागविणे अवघड झाले आहे. वाढलेले उत्पादन आणि दरातील घसरणीचा अंदाज घेत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी जुलैतच केंद्र सरकारला पत्र दिले. निर्यातीच्या वाहतुकीचे दर पाच टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची आणि वाहतूक, विपणन सहाय्यक अनुदान सात टक्क्यांपर्यंत देण्याची मागणी केली. पाकिस्तान व चीन हे दोन्ही देश सध्या अत्यल्प दरात कांदा निर्यात करतात. अशा परिस्थितीत भारतीय कांदा निर्यातदारांना सरकारी सहाय्याशिवाय बाजारात टिकणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले..वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ ला याविषयी माहिती कळविली आहे. ‘रोडटेप’ दरवाढीचा प्रस्ताव महसूल विभागातील समितीकडे सक्रिय विचारासाठी पाठविला गेला आहे. तसेच कांदा निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान प्रस्ताव योग्य त्या कृतीसाठी नोंदविण्यात आला आहे. या दोन्ही उत्तरांनी केंद्र सरकार या विषयावर गंभीरपणे लक्ष देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..निर्यात क्षेत्रात नवी ऊर्जाकेंद्र सरकारने ‘रोडटेप’ योजना मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय निर्यात क्षेत्राला मोठा आधार मिळेल. याशिवाय, २० टक्के कांदा निर्यात शुल्क १ एप्रिल २०२५ पासून रद्द करण्यात आले आहे. या दोन्ही निर्णयांनी कांद्याच्या निर्यातदारांमध्ये उत्साह निर्माण झाला..Kolhapur Factory: शिवाजी पाटील यांच्या मध्यस्थीने संपावरचा पडदा कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य; ‘दौलत-अथर्व’ पुन्हा गती घेणार!.कांद्याच्या निर्यातीद्वारे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ‘रोडटेप’चे दर वाढले पाहिजेत, तसेच वाहतूक अनुदान या दोन गोष्टी तातडीने लागू करणे अत्यावश्यक आहे.- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.