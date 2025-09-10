नाशिक

Agriculture News : 'नाफेड'चा कांदा बाजारात आणू नका: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रयत क्रांती संघटनेची मागणी

Onion Farmers in Nashik Face Heavy Losses : नाशिकमध्ये कांद्याला दर न मिळाल्याने रयत क्रांती संघटनेने शेतकऱ्यांच्या वतीने नाफेड आणि एनसीसीएफ अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कांद्याला दर मिळत नसल्याने शेतकरी गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. उत्पादन खर्चापेक्षाही बाजारभाव कमी होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीस आणू नये, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेने नाफेड आणि एनसीसीएफ अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

