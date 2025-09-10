Agriculture News : 'नाफेड'चा कांदा बाजारात आणू नका: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रयत क्रांती संघटनेची मागणी

नाशिक: कांद्याला दर मिळत नसल्याने शेतकरी गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. उत्पादन खर्चापेक्षाही बाजारभाव कमी होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीस आणू नये, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेने नाफेड आणि एनसीसीएफ अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..जुलै महिन्यातच बागलाण तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांद्याला हमीभाव मिळावा, यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी माजीमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी चर्चा झाली होती. मात्र अद्यापही कांद्याला हमीभाव घोषित झालेला नाही. .सध्या एक किलो कांदा उत्पादनासाठी १५ ते १७ रुपये खर्च येत आहे, तर बाजारभाव फक्त १० ते १२ रुपये किलो मिळत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. आगामी काळात नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्यास दरात आणखीन २ ते ३ रुपयांनी घसरण होण्याची शक्यता आहे..Temghar Dam : टेमघर धरणातून अद्याप गळती सुरूच; जल, विद्युत संशोधन केंद्राचे स्पष्टीकरण.त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली. संघटनेच्या मागणीनुसार, केंद्र सरकारने खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्री करण्याऐवजी रेशन दुकानांमधून वितरित करावा. अन्यथा कांदा बाजारात आणल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे. निवेदन देताना संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण आहिरे, युवराज देवरे, मयूर नेरकर, बाळासाहेब चौधरी आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.