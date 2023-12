देवळा : दुष्काळामुळे खरीप हंगामाची वाताहत झाली आणि कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये कांद्याचा प्रश्‍न परिणामकारक ठरणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे. (Onion issue will test rulers in upcoming elections Dissatisfaction among farmers due to export ban nashik political)