Agriculture News : शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका! कांदा आणि दुधाच्या दरवाढीसाठी नाशिकमधून आंदोलनाचे रणशिंग

Demand for Immediate MSP on Onion in Nashik : कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर कांद्याला तातडीने हमीभाव जाहीर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा कृषिमंत्र्यांच्या मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाल्याने बाजारात शेतमालाला कमी दर मिळत असून, विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर कांद्याला तातडीने हमीभाव जाहीर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा कृषिमंत्र्यांच्या मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी दिला.

