Onion Crop Crisis : बुरशीमुळे कांदा रोप संकटात; देवळ्यातील शेतकऱ्यांसमोर संकट

देवळा (जि. नाशिक) : मागील महिन्यातील सततच्या पावसाने उन्हाळी कांद्यासाठी टाकलेल्या कांदा बियाणाच्या (उळे) उगवण क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. अनेक शेतातील कांदा रोपे मरू लागल्याने ‘महागाचे बियाणे जमिनीतच’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. (Onion plant in crisis due to fungus farmers in Crisis in Deola Nashik News)

येथील कसमादे भागात रब्बी हंगामात उन्हाळ कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यावर्षी लाल कांदा कमी असल्याने उन्हाळ कांदा चांगले पैसे देऊन जाईल, असा शेतकऱ्यांचा व्होरा आहे. त्यासाठी दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा बियाण्याची पेरणी करीत रोप तयार करतात. यंदाही अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्यासाठी शेत मोकळे ठेवत बियाण्याची पेरणी केली.

मात्र, मध्यंतरी सततच्या पावसाने जमिनीत बुरशी निर्माण झाली आहे. यामुळे कांदा रोपाच्या मुळ्या कमकुवत होऊन रोपे मरू लागली आहे. यामुळे बियाण्याच्या उगवण क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. कांदा रोप तयार करतेवेळी प्रमाणात पाणी असणे गरजेचे असते. आधीच सहा ते सात हजार रुपये पायली महागाचे उळे खरेदी केले असताना पावसाने व बुरशीने त्याची लय बिघडवून टाकली असून, नवीन बियाणे टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.

"एकीकडे कांद्याला भाव नाही अन्‌ दुसरीकडे उळे इतके महाग! त्यात उळे खराब होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था अवघड झाली आहे. शासनाने कांद्याची भाववाढ करून दिलासा द्यावा." - अशोक मोरे, भावडे (ता. देवळा)

