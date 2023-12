Onion-Potato Producers Union Election: 15 जागांसाठी 48 उमेदवार रिंगणात; सोमवारपासून माघारी

By

नाशिक : जिल्हा कांदा-बटाटा उत्पादक सहकारी संघाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून, प्राप्त झालेल्या अर्जांची गुरुवारी (ता. ३०) छाननी झाली. निवडणूक अधिकारी मनीषा खैरनार यांनी शुक्रवारी (ता. १) अंतिम मतदार यादी जाहीर केली आहे.

यात १५ जागांसाठी ४८ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. सोमवार (ता. ४)पासून माघारीला सुरवात होईल. १८ डिसेंबर ही अंतिम मुदत आहे. माघारीनंतरच लढतीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.

जिल्हा कांदा-बटाटा उत्पादक सहकारी संघाच्या १५ जागांसाठी एकूण १०५ अर्ज दाखल झाले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जांची गुरुवारी निवडणूक अधिकारी खैरनार यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी झाली. यात संस्था, सोसायटी गटातून सर्वाधिक २७ अर्ज बाद झाले आहेत. अवैध अर्ज ठरल्यावर शुक्रवारी ४८ उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आहे.

यात, संस्था व सोसायटी गटात सात जागांसाठी नऊ, वैयक्तिक सभासद गटात तीन जागांसाठी सहा, महिला राखीव दोन जागांसाठी सात, अनुसूचित जाती-जमाती गट एका जागेसाठी दोन, इतर मागासवर्गीय गट (ओबीसी) एका जागेसाठी १८, तर विशेष मागासवर्गीय गट (एनटी) एका जागेसाठी सहा उमेदवार रिंगणात आहेत.

सोमवारपासून माघारीला सुरवात होणार असून, १८ डिसेंबरपर्यंत मुदतीसाठी कालावधी दिलेला आहे.

ओबीसी गटात मोठी चुरस

ओबीसी गटात सर्वाधिक १८ उमेदवार रिंगणात आहेत. संस्था सोसायटी गटाबरोबर अनेकांनी ओबीसीतूनही अर्ज दाखल केलेले होते. संस्था सोसायटी गटातून अनेकांचे अर्ज अवैध ठरले आहेत. त्यामुळे आता ओबीसीतून अनेकांनी लढण्याची तयारी केली आहे.

यात नेमकी कशी लढत होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या गटातून अद्वय हिरे, अपूर्व हिरे, संदीप गुळवे, राजेंद्र डोखळे, रत्नाकर चुंभळे, आत्माराम कुंभार्डे, भाऊसाहेब ढिकले आदींचे अर्ज आहेत.