नाशिक

Agriculture News : कांदा बाजारात नाफेडचा हस्तक्षेप; फडणवीस यांनी लक्ष घालण्याची छगन भुजबळ यांची मागणी

Onion Prices Crash in Nashik : सरासरी १४०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव असताना बाजारात कांद्याचा ओघ वाढल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. ही बाब राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
Onion

Onion

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कांद्याचे भाव घसरलेले असताना राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात आणल्यामुळे दर आणखी घसरले आहेत. सरासरी १४०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव असताना बाजारात कांद्याचा ओघ वाढल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे.

Devendra Fadnavis
Nashik
maharashtra
Farmer
onion
Onion Price
onion crisis
chhagan bhujbal

