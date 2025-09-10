Agriculture News : कांदा बाजारात नाफेडचा हस्तक्षेप; फडणवीस यांनी लक्ष घालण्याची छगन भुजबळ यांची मागणी

नाशिक: कांद्याचे भाव घसरलेले असताना राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात आणल्यामुळे दर आणखी घसरले आहेत. सरासरी १४०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव असताना बाजारात कांद्याचा ओघ वाढल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. .ही बाब राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली.या प्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः केंद्र सरकारशी चर्चा करणार असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे आश्वासन भुजबळ यांनी बैठकीनंतर दिले..दरम्यान, शेतकऱ्यांना दर मिळत नसतानाच केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या सोयीसाठी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी आणि कोलकता या शहरांत २४ रुपये किलो या किफायतशीर दरात कांदा विक्री सुरू केली आहे. बाजारात आवक आणखी वाढल्यास भाव कोसळण्याची शक्यता असल्याची माहितीही भुजबळ यांनी दिली. .Agriculture News : 'नाफेड'चा कांदा बाजारात आणू नका: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रयत क्रांती संघटनेची मागणी.नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भांडार यांच्या माध्यमातून ज्या शहरांत कांद्याचे दर ३० रुपये किलोपेक्षा जास्त आहेत, त्या ठिकाणी डिसेंबरपर्यंत २४ रुपये किलो दराने कांदा उपलब्ध राहणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.