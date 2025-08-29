Onion Prices Drop : नाशिकमधील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात; दर ५९ टक्क्यांनी घसरले

नाशिक: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे साठवलेला सुमारे ४८ लाख टन कांदा बाजारात विक्रीस येत असल्याने दर वाढण्याची शक्यता कमी झाली आहे. चालू हंगामात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५९ टक्के कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. .देशाला प्रत्येक महिन्याला १७ लाख टन कांद्याची आवश्यकता भासते. गेल्या रब्बी हंगामात महाराष्ट्रात १६३ लाख टन उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन झाले. त्यातील जवळपास ८० टक्के कांदा हा नाशिक जिल्ह्यात उत्पादित होतो. त्यामुळे राज्याच्या आकडेवारीत नाशिकचा वाटा मोठा आहे. मेपासून ऑगस्टपर्यंत कांद्याची विक्री सतत सुरू असली तरी अजूनही ५० टक्के कांदा (सुमारे ४० लाख टन) शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे..त्यांना अजूनही दरवाढीची अपेक्षा लागून असली तरी तीन ते साडेतीन महिन्यांपासून कांदा साठवून ठेवल्यामुळे सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. साधारणत: २० ते २५ टक्के कांदा सडल्याचा अंदाज कृषी तज्ज्ञांनी वर्तविला. त्यामुळे आता शिल्लक राहिलेला कांदा दिवसेंदिवस खराब होत असल्याने शेतकरी तो विक्रीसाठी घेऊन येतात. सध्या कृषी बाजार समितीत प्रतिक्विंटल सरासरी १,२६३ रुपये दर मिळत आहे..ऑगस्ट २०२४ मध्ये हा दर ३,०७८ इतका होता. म्हणजे यंदा ५९ टक्के कमी दराने कांद्याची विक्री होत आहे. त्यातही कांदा अजून शिल्लक असल्यामुळे दर अजून कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. मध्य प्रदेशात २० लाख टन कांदा शिल्लक असल्याचा अंदाज येथील शेतकरी वर्तवीत आहेत. त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे पावसामुळे कर्नाटकचा कांदा काही प्रमाणात खराब झाला आहे. .कर्नाटकचा कांदा उशिराने बाजारात येण्याची शक्यता असल्याने तेवढे दिवस दर टिकतील, असा अंदाज वर्तविला जातो. त्यामुळे सध्या असलेले तर कमी करण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये ‘नाफेड’चा कांदा बाजारात येऊ शकतो. नाफेडने यंदा एक लाख ४३ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. त्यामुळे त्याचा बाजारातील किमतीवर फारसा परिणाम होणार नाही..कांद्याच्या दरात फार सुधारणा होईल, असे वाटत नाही. शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने कांद्याची विक्री केली पाहिजे. लाल कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर दर अजून कमी होण्याची शक्यता असते.- विकास सिंग, उपाध्यक्ष (एचपीईए).Uddhav Thackeray : आमच्या उमेदवाराला निवडून आणा! उद्धव ठाकरे करणार देवेंद्र फडणवीसांना फोन, पाठिंब्याची करणार विनंती.निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. ग्राहकांना स्वस्तात कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी केले जात आहे. मात्र, यात शेतकऱ्यांचे नुकसान असून त्याविरोधात आम्ही आवाज उठविणार आहोत.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.