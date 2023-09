Nashik Onion Rates : येथील बाजार समितीच्या मुंगसे उपबाजारात कांद्याची आवक काही प्रमाणात घटली आहे. सोमवारी ९ हजार ७०० क्विंटल तर मंगळवारी (ता.१२) जवळपास १० हजार क्विंटल कांद्याची आवक होती.

गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने भाव दोनशे रुपयांनी घसरले आहेत. मंगळवारी बाजारात कांदा कमीत कमी ७०० तर जास्तीत जास्त २ हजार २५० रुपये क्विंटलने विकला गेला. सरासरी बाजारभाव १ हजार ७०० रुपये होता. (Onion prices in Mungse sub market seven hundred to twenty two hundred only Import of 10 thousand quintals of onion nashik)

गेल्या महिन्यापासून सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक वाढली होती. आठवड्यापासून आवक कमी होवू लागली आहे. त्यातच भावातदेखील घसरण होत आहे. मुंगसे बाजारात सोमवारी (ता. ११) ९ हजार ७९८ क्विंटल कांदा विक्रीसाठी आला होता.

भाव कमीत कमी ६०५ तर जास्तीत जास्त २ हजार २५१ रुपये होता. सरासरी बाजारभाव १ हजार ९७० रुपये होता. बहुतांशी कांद्याला १ हजार ते १५०० रुपये दरम्यान भाव मिळत आहे. काही शेतकऱ्यांनी कांदा चाळींमध्ये राखून ठेवला आहे.

शेतकऱ्यांना अजूनही भाववाढीची अपेक्षा आहे. कर्नाटकमधील नवीन कांदा बाजारात येवू लागल्यामुळे भाव घसरल्याचे सांगितले जाते. यावर्षी पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेला आहे. पोळा सण दोन दिवसावर आला आहे.

सणासुदीसाठी तसेच बैलांचा साज व इतर खर्चासाठी पैशांची गरज असल्याने शेतकरी कांदा विक्रीसाठी आणत आहेत.