नाशिक: राज्यातील कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने काढलेल्या मोर्चानंतर राज्य सरकारने कांदाप्रश्नी मंगळवारी (ता. १६) तातडीची बैठक बोलावली आहे. कांद्याच्या दराबाबत काय तोडगा काढता येईल, याविषयी तज्ज्ञांची मते मागविण्यात आल्याचे विशेष सूत्रांनी सांगितले आहे. .राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांची बैठक बोलवली आहे. तत्पूर्वी, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा होणार असल्याने कांदाप्रश्नी सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसून येते. उन्हाळ कांद्याचे दर आता प्रतिक्विंटल एक हजारांपेक्षा कमी झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या मुद्यावरुन राष्ट्रवादीने नाशिकमध्ये मोर्चा काढत सरकारला घेरले आहे. एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिल्यामुळे त्यांना गांभीर्याने विचार करावा लागत आहे..Rahul Gandhi: पूरग्रस्तांसाठी भरीव 'पॅकेज' जाहीर करा; राहुल गांधी यांची पंजाबला भेट, विरेाधकांकडून टीका.आंध्र प्रदेशचा पर्यायआंध्र प्रदेश सरकारने प्रति किलो १२ रुपये ही मूळ किंमत जाहीर केली. एखाद्या शेतकऱ्याने बाजारात ८ रुपये दराने शेतमाल विकला तर राज्य सरकार त्याला ४ रुपये अनुदान देते, हे सर्वच शेतमालासाठी लागू केले आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सरकारने मूळ किंमत निश्चित करून द्यावी. परंतु, आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किमतीत विकला गेला. राज्य सरकार त्याला भरपाई देईल, अशा प्रकारे गरजू शेतकऱ्याला फायदा होईल. राज्याचेही पैसे वाचतील, असा तोडगा निघण्याची शक्यता कांदा क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींनी वर्तविली आहे.