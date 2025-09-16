नाशिक

Agricultural News : कांदाप्रश्‍नी सरकार जागे: शेतकऱ्यांच्या मोर्चानंतर तातडीची बैठक

Farmer Anger Over Falling Onion Prices : शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने काढलेल्या मोर्चानंतर राज्य सरकारने कांदाप्रश्‍नी मंगळवारी तातडीची बैठक बोलावली आहे.
Onion

Onion

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्यातील कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने काढलेल्या मोर्चानंतर राज्य सरकारने कांदाप्रश्‍नी मंगळवारी (ता. १६) तातडीची बैठक बोलावली आहे. कांद्याच्या दराबाबत काय तोडगा काढता येईल, याविषयी तज्ज्ञांची मते मागविण्यात आल्याचे विशेष सूत्रांनी सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
NCP
Farmer
onion
Protest
agricultural news
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com