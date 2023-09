Onion Trader Protest : कांदा व्यापाऱ्यांचा बंद कायम; केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची बैठक निष्फळ

By

Onion Trader Protest : कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क हटविण्यासह इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत बंदवर तोडगा काढण्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना अपयश आल्याने व्यापाऱ्यांचा बंद कायम आहे.

येत्या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सांगितले. त्यामुळे कांद्याचा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कांदा व्यापाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यापासून कांदा लिलाव बंद ठेवले आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. २६) दुपारी मुंबईत व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. (Onion traders protest is still gone nashik news)

बैठकीत अंतिम निर्णय न झाल्याने सायंकाळी सातला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्यासोबत तब्बल दीड तास बैठक पार पडली. यात मंत्री गोयल यांनी व्यापाऱ्यांना सांगितले, की शेतकरी आणि ग्राहक यांचा संयुक्तपणे विचार करून आम्हाला निर्यात पॉलिसी ठरवावी लागते. कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले तरी कांद्याचे भाव सरासरी दोन हजार रुपयांवर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कुठेही नुकसान झालेले नाही.

ज्या ठिकाणी भाव मोठ्या प्रमानात वाढलेत त्याच ठिकाणी ‘नाफेड’मार्फत विक्री होते. त्याचा व्यापाऱ्यांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी तत्काळ लिलाव सुरू करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कांदा व्यापाऱ्यांना अपेक्षित निर्णय न झाल्याने त्यांनी बंद कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत व्यापाऱ्यांची बैठक होणार असल्याने त्यात काही तोडगा निघून लिलाव सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यास सोमवारी लिलाव सुरू होऊ शकतात.

दिल्लीत शुक्रवारी बैठक

‘नाफेड’ने थेट कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीतून कांदा खरेदी करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. या संदर्भात शुक्रवारी (ता. २९) कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांची दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार आहे.



"केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व राज्यातील मत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कांदा व्यापाऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. तरी आम्ही येत्या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेणार आहोत." - खंडू देवरे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशन

"व्यापाऱ्यांनी आता शेतकऱ्यांसाठी लिलाव सुरू करावेत. त्यांच्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवण्यास हरकत नाही. पण, लिलाव सुरू करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा." - बाळासाहेब क्षीरसागर, सभापती, लासलगाव बाजार समिती

