Nashik Cyber Crime : टेलिग्राम या सोशल मीडियावर ऑनलाईन पार्टटाईम जॉब करण्यासाठीचे आमिष दाखवून सायबर भामट्याने उच्चशिक्षित तरुणाला तब्बल पावणे तीन लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

याप्रकरणी नाशिक सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Online part time job scams highly educated fraud of 3 lakhs done by cyber scammer Nashik Cyber ​​Crime)

वाणिज्य शाखेत एमकॉम असलेल्या अभिषेक रामप्रसाद अग्रहरी (रा. पेठरोड, पंचवटी) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांना गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सायबर भामट्याने फोन केला आणि टेलीग्राम या सोशल मीडिया साईटवर पार्ट टाईम जॉबच्या माध्यमातून चांगली आर्थिक कमाई करण्याचे आमिष दाखविले.

त्यासाठी सायबर भामट्याने एक लिंक पाठवून एअर तिकीट बुकींग करण्याचे टास्क दिले होते. टास्क पूर्ण करूनही त्यांना परतावा मिळाला नाही. त्यांनी कामाच्या परताव्याची मागणी केली असता संशयितांनी त्यांना काही प्रक्रियेच्या नावाखाली पंजाब नॅशनल बँक, आयसीआयसीआय बँक, एस बँक या खाते क्रमांकावर काही ना काही कारणांनी पैस भरण्यास सांगितले. त्यानुसार, अभिषेक याने २ लाख ७६ हजार ८९७ रुपये भरले.

त्यानंतरही संशयितांकडून पैशांची मागणी सुरू राहिल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी सायबर पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली.

त्यानुसार, टेलीग्रामवरील तीन अकाऊंट व तीन बँकेच्या खातेदारांविरोधात सायबर कलमान्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रिजाय शेख तपास करीत आहेत.