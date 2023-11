Nashik Fraud Crime : मृत आजीच्या जागी बनावट महिलेची ‘एन्ट्री’; न्यायालयात खासगी खटला दाखल

By

Nashik Crime : तोंडी बक्षीसपत्रावरून मामा-भाच्यात सुरू असलेला वाद भूमीअभिलेख कार्यालयापर्यंत पोहोचला असता, त्या वेळी आजी मृत असताना तिच्या जागी बनावट महिला अपिलाप्रसंगी उभी केल्याने भाच्याने मामाविरोधात न्यायालयात फसवणुकीचा फौजदारी खटला दाखल केला आहे. (niece filed criminal case of fraud in court against uncles nashik crime news)

जुने नाशिकमध्ये गुरफान कुरेशी व त्यांचे मामा मोहम्मद कुरेशी यांच्यात तोंडी बक्षीसपत्रावरून वाद सुरू आहे. सदरील वादासंदर्भात भूमीअभिलेख कार्यालयात अपिलाचे कामकाज सुरू आहे. गुरफान यांचे अपील मंजूर झाले.

दरम्यान, गुरफान यांची आजी व मोहम्मद यांच्या आईचे निधन झाले. असे असतानाही अपिलादरम्यान मृत असाबी मर्द याकूब शेख कुरेशी यांच्या जागी बनावट महिला उभी करून तीच खरी आई असल्याचे मोहम्मद यांनी भासविले.

सदरची बाब गुरफान यांना समजताच त्यांनी या प्रकरणी पोलिसांत तक्रारही केली; परंतु कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी नाशिक न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला. त्यानुसार फसवणुकीच्या कलमान्वये खासगी खटला दाखल करून घेण्यात आला.

तसेच, न्यायालयाने सरकारवाडा पोलिसांना यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गुरफान कुरेशी यांच्यातर्फे ॲड. राहुल पाटील यांनी कामकाज पाहिले.