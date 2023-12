Online Policing: सोशल मीडियावरूनही ‘ऑनलाइन पोलिसिंग’! एक्स हॅन्डलवरील तक्रारींची तत्काळ दखल

नाशिक : शहरातील गुन्हेगारी, अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी नाशिक शहर पोलिसांकडून धडक कारवाई सुरू आहे. तसेच, या सुरू असलेल्या कारवाईची माहितीही पोलिसांकडून सोशल मीडियाच्या ‘एक्स’ हॅन्डलच्या माध्यमातून प्रसारित केली जात असल्याने त्यावर सुजाण नाशिककरांकडून तक्रारीही केल्या जात आहेत.

या तक्रारींची तत्काळ दखल घेत पोलिसांकडून कारवाईही होते आहे. परंतु एक्स हॅन्डलची मर्यादा लक्षात घेता लवकर व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून प्रत्येक नाशिककरांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न नाशिक पोलिस करणार आहेत. या ऑनलाइन पोलिसिंगमुळे टवाळखोरांसह भाईगिरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. (Online policing even from social media Prompt attention to complaints on X Handle soon on whatsapp nashik police)