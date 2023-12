Nashik Electricity Theft: वीजचोरीच्या 284 घटना, आरोपपत्र केवळ 18; मालेगावातील गंभीर स्थिती

Nashik Electricity Theft : महापालिका हद्दीत मालेगाव पॅावर सप्लाय कंपनी (एमपीएसएल) तर्फे सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना १ मार्च २०२० पासून वीज वितरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शहरात होणारी वीजचोरी कंपनीची डोकेदुखी ठरत आहे. मीटरमध्ये फेरफार करणाऱ्यांच्या तसेच बिल थकविणाऱ्यांची वीजजोडणी खंडित केली जात आहे.

यातून ग्राहक व कंपनीचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होत आहेत. दुसरीकडे २०२० ते २३ या कालावधीत वीज चोरीचे २८४ गुन्हे पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत. यातील केवळ १८ गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले आहेत.

दरम्यान थकीत ग्राहकांमध्ये प्लॅस्टिक कारखान्यांचा समावेश अधिक आहे. (only 18 cases of power theft charge sheet out of 284 nashik news)