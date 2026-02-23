Nashik Operation Muskan : नाशिक पोलिसांच्या 'मुस्कान'ला सुरुंग! भद्रकालीतील निवारागृहातून चार अल्पवयीन मुलांचे पलायन

नाशिक: शहर पोलिस आयुक्तालयाने गेल्या काही दिवसांपासून ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहीम राबवून शहरातील विविध भागांतील रस्त्यावर फिरणाऱ्या अल्पवयीन मुला-मुलींना ताब्यात घेत त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या अंतर्गतच चार अल्पवयीन मुलांना भद्रकालीतील निवारागृहात ठेवलेले असताना या मुलांनी पलायन केल्याची बाब समोर आली. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिसांत नोंद करण्यात आली असून, पोलिस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत..भद्रकालीच्या नानावली परिसरातील प्रगती सोसायटीमध्ये मुलांचे आस्था निवारागृह आहे. समाजकल्याणच्या बालकल्याण विभागाकडून हे निवारागृह चालविले जाते. या निवारागृहाच्या कर्मचाऱ्याच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या शनिवारी (ता. २१) पहाटे साडेचारच्या सुमारास आस्था निवारागृहात दाखल करण्यात आलेली चार अल्पवयीन मुले बेपत्ता झाली आहेत. .या चौघांनाही पोलिसांनी ऑपरेशन मुस्कानअंतर्गत या निवारागृहात दाखल केले होते. यात दोघे १४, तर दोघे १५ वर्षांचे असून पोलिसांनी त्यांना नाशिक रोड, देवळाली कॅम्प परिसरासह रेल्वेस्थानक परिसरातून ताब्यात घेतले होते. नेहमी फिरस्तीवर असलेल्या या मुलांना नशेचे व्यसन जडलेले होते. त्यांचे ऑपरेशन मुस्कानअंतर्गत समुपदेशन करून पुनर्वसन केले जाणार होते. .मात्र, दाखल केल्यानंतर काही तासांमध्येच या मुलांनी निवारागृहातून पलायन केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसांत नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासकामी ताब्यात घेण्यात आले असून, उपनिरीक्षक शेख हे तपास करीत आहेत..Police Officer Ashwini Bidre Case : पत्नीची हत्या कोर्टात स्पष्ट, 10 वर्षांनंतरही मृत्यूचा दाखला मिळेना; अश्विनी बिद्रेंच्या पतीची इच्छामरणाची मागणी.पोलिसांसमोर आव्हानपोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार, राज्यात ऑपरेशन मुस्कान मोहीम सुरू आहे. त्यासाठी पोलिस ठाणेनिहाय स्वतंत्र पथक नेमण्यात आले असून, या पथकाला अन्य कामकाजातून वगळण्यात आले आहे. शहरातील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, बाजारपेठा, धार्मिक स्थळे या परिसरात भिक्षा मागून वा किरकोळ सामान विक्री करून गुजराण करणाऱ्या अल्पवयीन मुला-मुलींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ही मुले नशेच्या आहारी वा गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता असल्याने त्यांना वेळीच समाजाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, ही मुले निवारागृहातून पसार झाल्याने त्यांचा पुन्हा शोध घेऊन आणण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.