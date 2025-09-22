नाशिक

Nashik Navratri Festival : नवरात्रीत गरब्यात मुस्लिमांना प्रवेश देऊ नका; डॉ. प्रवीण तोगडिया यांची मागणी

Hindu Unity and the Role of Durga Puja During Navratri : नाशिकमध्ये डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी पाकिस्तानसोबतचे संबंध, गरबा प्रवेशबंदी आणि कुंभमेळ्याच्या तयारीवर आपली मते मांडली.
Dr Pravin Togadia

Dr Pravin Togadia

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्याने ऑपरेशन सिंदूर राबवून पराक्रमाची शर्थ केली. जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान मिटविण्याची संधी होती. परंतु ही संधी गमावल्याची खंत आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी व्यक्त केली. पाकिस्तानविरोधात क्रिकेट खेळण्यावरूनही त्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
muslim
India and Pakistan
Durga
Garba
Durgadevi Aarti
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com