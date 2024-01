Nashik ZP News : जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी; जि. प. ग्रामपंचायत विभागाचे आदेश

Nashik ZP News : ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील (दिव्यांग) वर्ग ३ या संवर्गाच्या प्रारूप ज्येष्ठता सूचीत दिव्यांग प्रमाणपत्र कालबाह्य झालेल्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची बदली चांगलीच गाजली. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी एक महिन्याचा ‘अल्टिमेटम’ देण्यात आला आहे. (Order of Gram Panchayat Department Verification of Disability Certificate of Gram Sevak in District nashik news)