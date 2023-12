Sakal Exclusive: वीजपुरवठा गावाचा करू नका खंडित; शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे प्रशासनाचे दोन पावले मागे

Sakal Exclusive : पालखेड धरणातून सोडण्यात आलेल्या आवर्तनामुळे निफाड, दिंडोरी, येवला तालुक्यातील ६५ गावांमधील वीजपुरवठा २१ तास खंडित करण्याच्या जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या आदेशाचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये शुक्रवारी (ता. २२) प्रसिद्ध झाले.

शेतकऱ्यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्यास सुरवात केली. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने दोन पावले मागे घेत, संपूर्ण गावाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश जारी केले आहेत. (Orders are issued that electricity supply of entire village should not be interrupted nashik news)