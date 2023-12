Nashik News : निधी खर्चासाठी यंत्रणांची धावपळ; प्रस्ताव पाठवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Nashik News : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचा आतापर्यंत मंजूर निधीच्या ३२.१५ टक्केच खर्च झाल्यामुळे पुढील सात दिवसांत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.(Orders of district Collector to administration is to spend funds nashik news)