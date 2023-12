Nashik News: मनमानी करत अडविल्या दोनशेवर फायली; पालिका विभागाची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कुरघोडी

Nashik News: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका विभागातील दप्तराची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असून, तेथील अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केल्यानंतर अडवणुकीच्या अनेक सुरस कथा पुढे येऊ लागल्या आहेत.

आजी-माजी आमदारांच्या फायली अडविल्यावरून चौकशी सुरु झालेल्या या अधिकाऱ्यांकडे विविध प्रकारच्या दोनशेवर फायली प्रलंबित आहेत. एकप्रकारे पालिका विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरच कुरघोडी केल्याचे मानले जात आहे. (Over 200 files are pending with officials of municipal department in collector office nashik news)